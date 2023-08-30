Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını çekimlerinde

Her Cuma akşamı izleyiciyi Star ekranlarına kilitleyen ve hem televizyon hem de sosyal medya reytinglerine damgasını vuran Yalı Çapkını’nın 2. sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.



Sette bugün yerini alan isimler arasında Taro Emir Tekin de vardı. Tekin, Halis Ağa’nın Londra’da yaşayan kızı Nükhet’in oğlu olan Kaya’ya hayat verecek. Sevilen dizi; 37. bölümüyle yakında ve her Cuma izleyiciyle buluşacak.



Yalı Çapkını kadrosuna katılan Binnur Kaya'nın rolü belli oldu: Halis Ağa'nın kızı Nükhet geliyor Haberi Görüntüle Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturuyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.



"Yalı Çapkını", yeni bölümleriyle yakında her cuma Star’da.