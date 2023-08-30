Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını çekimlerinde

Her Cuma Star ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle haftaya damga vuran "Yalı Çapkını" dizisinin ikinci sezon çekimlerinde Taro Emir Tekin de yerini aldı. Sevilen oyuncu, dizide Halis Ağa’nın torunu Kaya’ya hayat verecek.

Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını çekimlerinde

Her Cuma akşamı izleyiciyi Star ekranlarına kilitleyen ve hem hem de sosyal medya reytinglerine damgasını vuran ’nın 2. sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

Sette bugün yerini alan isimler arasında Taro Emir Tekin de vardı. Tekin, Halis Ağa’nın Londra’da yaşayan kızı Nükhet’in oğlu olan Kaya’ya hayat verecek. Sevilen ; 37. bölümüyle yakında ve her Cuma izleyiciyle buluşacak.

Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını çekimlerinde - 1
Yalı Çapkını kadrosuna katılan Binnur Kaya'nın rolü belli oldu: Halis Ağa'nın kızı Nükhet geliyor

Yalı Çapkını kadrosuna katılan Binnur Kaya'nın rolü belli oldu: Halis Ağa'nın kızı Nükhet geliyor

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Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; , Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturuyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

"Yalı Çapkını", yeni bölümleriyle yakında her cuma Star’da.

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