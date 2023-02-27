Tayanç Ayaydın, Ömer dizisinde

Star TV'nin pazartesi günleri yayınlanan dizisi Ömer'in yeni bölümünde oyuncu Tayanç Ayadın seyirciyle buluşuyor. İşte Tayanç Ayadın'ın Ömer'deki rolü...

Tayanç Ayaydın, Ömer dizisinde

Başrollerini Selahattin Paşalı, ve Barış Falay'ın paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi Ömer’in kadrosuna başarılı oyuncu Tayanç Ayaydın dahil oldu. 

Tayanç Ayaydın, Doktor Erdal Aksu rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Tayanç Ayaydın, Ömer dizisinde - 1

Ömer dizisinin 7. bölümünde; Ömer’in Gamze’ye olan aşkının tehlikeli bir boyuta geldiğini düşünen Reşat, Gamze’ye mahalleden bir talip bulur. Tahir’in Fatma’ya Gamze ve Ömer arasında olanları anlatacağını düşünen Reşat, Tahir’den önce davranıp Dr. Erdal'ın Gamze’yle tanışmak istediğini herkese ilan edecek.

ÖMER 7. BÖLÜM FRAGMANI

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