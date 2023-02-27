Tayanç Ayaydın, Ömer dizisinde

Ömer dizisinin 7. bölümünde; Ömer’in Gamze’ye olan aşkının tehlikeli bir boyuta geldiğini düşünen Reşat, Gamze’ye mahalleden bir talip bulur. Tahir’in Fatma’ya Gamze ve Ömer arasında olanları anlatacağını düşünen Reşat, Tahir’den önce davranıp Dr. Erdal'ın Gamze’yle tanışmak istediğini herkese ilan edecek.

ÖMER 7. BÖLÜM FRAGMANI