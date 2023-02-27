Tayanç Ayaydın, Ömer dizisinde

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi Ömer’in kadrosuna başarılı oyuncu Tayanç Ayaydın dahil oldu.
Tayanç Ayaydın, Doktor Erdal Aksu rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
Ömer dizisinin 7. bölümünde; Ömer’in Gamze’ye olan aşkının tehlikeli bir boyuta geldiğini düşünen Reşat, Gamze’ye mahalleden bir talip bulur. Tahir’in Fatma’ya Gamze ve Ömer arasında olanları anlatacağını düşünen Reşat, Tahir’den önce davranıp Dr. Erdal'ın Gamze’yle tanışmak istediğini herkese ilan edecek.
ÖMER 7. BÖLÜM FRAGMANI