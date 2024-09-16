Teşkilat dizisinin yayın tarihi belli oldu: Teşkilat dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Teşkilat dizisinin yayın tarihi belli oldu. Teşkilat’ın 5. sezonu "Altay’dan Tuna"ya sloganıyla 22 Eylül Pazar akşamı başlayacak. Teşkilat’ın 5. sezonuna değerli oyuncular Adnan Biricik, Murat Aygen, Murat Han, Eren Hacısalihoğlu, Gizem Meriç, Tuvana Türkay ve Ushan Çakır katıldı.
TEŞKİLAT SEZON FİNALİ ÖZETİ
Ömer, ölümle burun buruna gelmişken Neslihan da onu kurtaracak panzehiri bulmuştur. Fakat Neslihan’ın ilacı Ömer’e ulaştırması o kadar da kolay olmaz. Ömer için geri sayım başlamıştır. Karşılarına çıkan zorluklara karşı Ömer son kozunu oynamak zorundadır.
Neslihan’ın ilaca ulaştığını öğrenen ekip seferber olur. Sevdikleri yeniden Ömer’in ve ekibin yanında olurken eski düşmanları da tekrar karşılarına çıkar. Ömer, görev ve emanet uğruna gözünü karartır. Bu yolun sonunda ne olursa olsun düşmanı yenmek için gerekeni yapacaktır.
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