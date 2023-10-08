Teşkilat ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gözler Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihine çevrildi

Teşkilat dizisinin ne zaman başlayacağı, dizinin yeni sezon tarihin merak eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Yayınlanmaya başladığı günden bu yana diziseverler tarafından beğeniyle takip edilen Teşkilat dizisinin 4. yeni sezonu için tarih araştırmaları sürüyor. Peki, Teşkilat ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Teşkilat ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gözler Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihine çevrildi

Her bölümüyle izleyicilerine heyecan yaratan Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihi sorgulanmaya devam ediyor. Pazar akşamları izleyicisiyle buluşan Teşkilat dizisinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Teşkilat ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teşkilat dizisinin yeni sezonu hakkında kanal tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

TRT 1 yayın akışına göre Teşkilat dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Yeni sezon tarihiyle ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

8 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.05 Beni Böyle Sev

08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Benim Güzel Ailem

19.00 Ana Haber

20.00 Yabancı Sinema "Çelik Yumruklar"

22.40 Yabancı Sinema "Umudunu Kaybetme"

01.00 Benim Güzel Ailem

03.20 Alparslan: Büyük Selçuklu

05.40 Kapanış

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