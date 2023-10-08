Teşkilat ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gözler Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihine çevrildi

Her bölümüyle izleyicilerine heyecan yaratan Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihi sorgulanmaya devam ediyor. Pazar akşamları izleyicisiyle buluşan Teşkilat dizisinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Teşkilat ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?



TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Teşkilat dizisinin yeni sezonu hakkında kanal tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.



TRT 1 yayın akışına göre Teşkilat dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Yeni sezon tarihiyle ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.



8 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI



06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı



06.05 Beni Böyle Sev



08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu



11.45 Enine Boyuna



13.00 Benim Güzel Ailem



19.00 Ana Haber



20.00 Yabancı Sinema "Çelik Yumruklar"



22.40 Yabancı Sinema "Umudunu Kaybetme"



01.00 Benim Güzel Ailem



03.20 Alparslan: Büyük Selçuklu



05.40 Kapanış