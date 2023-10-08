Teşkilat ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gözler Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihine çevrildi

Her bölümüyle izleyicilerine heyecan yaratan Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihi sorgulanmaya devam ediyor. Pazar akşamları izleyicisiyle buluşan Teşkilat dizisinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Teşkilat ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Teşkilat dizisinin yeni sezonu hakkında kanal tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
TRT 1 yayın akışına göre Teşkilat dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Yeni sezon tarihiyle ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.
8 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.05 Beni Böyle Sev
08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Benim Güzel Ailem
19.00 Ana Haber
20.00 Yabancı Sinema "Çelik Yumruklar"
22.40 Yabancı Sinema "Umudunu Kaybetme"
01.00 Benim Güzel Ailem
03.20 Alparslan: Büyük Selçuklu
05.40 Kapanış
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