Teşkilat'ın dördüncü sezon yayın tarihi belli oldu: Teşkilat yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Dördüncü sezonu için yoğun bir hazırlık döneminin ardından sete çıkan Teşkilat, izleyicilerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Teşkilat dizisinin dördüncü sezon yayın tarihi belli oldu. Pazar akşamları yayınlanan "Teşkilat” 22 Ekim’de başlıyor.

Teşkilat’ın kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, İlker Kızmaz, Ceyhun Mengiroğlu, Serdar Yeğin, Tuğçe Açıkgöz, Ebru Nil Aydın , Melisa Akman ve Cengiz Bozkurt yer alıyor.