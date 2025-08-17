Teşkilat'ta Tolga Sarıtaş’ın partneri Rabia Soytürk oldu

Tims&B imzası taşıyan "Teşkilat", eylül ayında başlayacak yeni yayın döneminde 6. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. 15 Haziran’da sezon finali yapan dizide, en çok merak edilen konulardan biri yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağıydı. Beklenen gelişme yaşandı ve Teşkilat’ta Tolga Sarıtaş’ın partneri belli oldu. En güçlü aday olarak da Rabia Soytürk’ün adı geçiyordu.



"HİLAL" ROLÜNE HAYAT VERECEK



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Rabia Soytürk Teşkilat’la el sıkıştı. Tolga Sarıtaş’ın hayat verdiği Altay’a yeni sezonda ajan "Hilal" rolüyle Soytürk eşlik edecek. Dizinin yeni sezonunun yine çok heyecanlı olaylar seyirciye aktarılacak.