Teşkilat'ta Tolga Sarıtaş’ın partneri Rabia Soytürk oldu
TimsB imzalı "Teşkilat" eylül sezonunda 6. Sezonuyla seyirci karşısına çıkacak. 15 Haziran’da sezon finali yapan dizinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı merak konusuydu. Teşkilat”ta Tolga Sarıtaş’ın partneri belli oldu.
Tims&B imzası taşıyan "Teşkilat", eylül ayında başlayacak yeni yayın döneminde 6. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. 15 Haziran’da sezon finali yapan dizide, en çok merak edilen konulardan biri yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağıydı. Beklenen gelişme yaşandı ve Teşkilat’ta Tolga Sarıtaş’ın partneri belli oldu. En güçlü aday olarak da Rabia Soytürk’ün adı geçiyordu.
"HİLAL" ROLÜNE HAYAT VERECEK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Rabia Soytürk Teşkilat’la el sıkıştı. Tolga Sarıtaş’ın hayat verdiği Altay’a yeni sezonda ajan "Hilal" rolüyle Soytürk eşlik edecek. Dizinin yeni sezonunun yine çok heyecanlı olaylar seyirciye aktarılacak.
RABİA SOYTÜRK KİMDİR?
Rabia Soytürk, 11 Mart 1996 tarihinde İstanbul’da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Trabzonludur. Sağlık Meslek Lisesi’nde hemşirelik üzerine eğitim aldı. Daha sonra mimarlık eğitimi görse de oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle yönünü sahne sanatlarına çevirdi. Oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde aldı.
2018 yılında "Şahsiyet" dizisi ile ilk kez ekranlarda yer aldı. Ardından "Gülperi" (2018-2019) dizisinde rol aldı. 2020’de "Öğretmen" dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Asıl çıkışını, "Benim Adım Melek" dizisindeki rolüyle yaptı. 2022’de başrolünde yer aldığı "Duy Beni" dizisiyle genç izleyici kitlesinden büyük ilgi gördü.Ayrıca "Vermem Seni Ellere" ve "Veda Mektubu gibi yapımlarda da rol aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Televizyon
- N-Life
- Dizi