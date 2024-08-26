Tolga Çevik’in Atatürk’e hayat verdiği film "100 Yıllık Armağan" filmi bugün Star Tv ekranlarında

Komedyen Tolga Çevik'in Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı "100 Yıllık Armağan" filmi 26 Ağustos Pazartesi günü yani bugün Star TV ekranlarında yayımlanacak. 25 Film imzalı film 40 dakikalık belgesel film olma özelliğini taşıyor.

Tolga Çevik’in Atatürk’e hayat verdiği film "100 Yıllık Armağan" filmi bugün Star Tv ekranlarında

"100 Yıllık Armağan" filminde ülkemizin önde gelen komedyenlerinden Tolga Çevik Atatürk’e hayat verdi. Ali Taner Baltacı‘nın yazıp yönettiği filmde Çevik, Suzan Kardeş’in makyajıyla ulu önderimize benzetildi. Çevik'e kadroda  Engin Alkan, Burcu Kara, Onur Buldu ve Gökşen Ateş eşlik etti.

Tolga Çevik’in Atatürk’e hayat verdiği film "100 Yıllık Armağan" filmi bugün Star Tv ekranlarında - 1

100 YILLIK ARMAĞAN'DA YER ALAN İSİMLER

Tolga Çevik’in Mustafa Kemal Atatürk’e, Engin Alkan’ın Celal Bayar’a Burcu Kara’nın bankanın ilk kadın müdürü Hatice Hanım’a, Onur Buldu‘nun Kumbaracı’ya hayat verdiği dökü dramada Celal Bayar’ın eşi Reşide Bayar’a Gökşen Ateş hayat verdi.

Film bugün akşam 22.00‘de Star TV‘de yayınlanacak.

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