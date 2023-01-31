Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak, yeni sezon yok mu?

TRT1 ekranında pazar akşamları yayınlanan ve çocukların büyük bir ilgi ile takip ettiği Tozkoparan İskender dizisi geçtiğimiz aylarda 2.sezonunu tamamlamıştı.



Dizi, 27 Mart 2022 tarihinde sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

TOZKOPARAN İSKENDER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Tozkoparan İskender 3. sezon hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin müzikal tiyatro oyunu, sömestr tatili boyunca sahnede olacak.

TOZKOPARAN İSKENDER OYUNCULARI KİMLER?



Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, ve Mert Erdoğdu gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyor.