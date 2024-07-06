TRT 1 yayın akışı: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) bugün hangi maçlar var?

TRT 1'in yayın akışı 6 Temmuz tarihli 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) izlemek isteyen sporseverler tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında bugün iki EURO 2024 maçı izleyicilerle buluşacak. Peki, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) bugün hangi maçlar var? İşte EUR0 2024 maç takvimi...

TRT 1 yayın akışı: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) bugün hangi maçlar var?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele devam ediyor. Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği EURO 2024 karşılaşmaları TRT 1 ekranlarında yer alıyor. Peki, TRT 1'de bugün hangi maçlar var? İşte 7 Temmuz TRT 1 yayın akışı ve EURO 2024 programı...

7 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

06.00
Beni Böyle Sev

08.00
Yedi Numara

09.00
Yeditepe İstanbul

10.00
Hayallerinin Peşinde

11.05
Türk Sineması "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş"

13.05
Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14.15
Gönül Dağı

18.00
Ana Haber

19.00
UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"

21.00
Kupa Saati

22.00
UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"

00.15
3'te 3

01.30
Gönül Dağı

04.15
Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

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