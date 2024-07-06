TRT 1 yayın akışı: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) bugün hangi maçlar var?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele devam ediyor. Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği EURO 2024 karşılaşmaları TRT 1 ekranlarında yer alıyor. Peki, TRT 1'de bugün hangi maçlar var? İşte 7 Temmuz TRT 1 yayın akışı ve EURO 2024 maç programı...
7 TEMMUZ YAYIN AKIŞI
06.00
Beni Böyle Sev
08.00
Yedi Numara
09.00
Yeditepe İstanbul
10.00
Hayallerinin Peşinde
11.05
Türk Sineması "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş"
13.05
Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14.15
Gönül Dağı
18.00
Ana Haber
19.00
UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"
21.00
Kupa Saati
22.00
UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"
00.15
3'te 3
01.30
Gönül Dağı
04.15
Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
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