TRT 1 yayın akışı: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) bugün hangi maçlar var?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele devam ediyor. Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği EURO 2024 karşılaşmaları TRT 1 ekranlarında yer alıyor. Peki, TRT 1'de bugün hangi maçlar var? İşte 7 Temmuz TRT 1 yayın akışı ve EURO 2024 maç programı...

7 TEMMUZ YAYIN AKIŞI



06.00

Beni Böyle Sev



08.00

Yedi Numara



09.00

Yeditepe İstanbul



10.00

Hayallerinin Peşinde



11.05

Türk Sineması "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş"



13.05

Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye



14.15

Gönül Dağı



18.00

Ana Haber



19.00

UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"



21.00

Kupa Saati



22.00

UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"



00.15

3'te 3



01.30

Gönül Dağı



04.15

Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye