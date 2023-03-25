TRT 1 yayın akışı: Gönül Dağı bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Berk Atan ve Melis Sevinç gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Gönül Dağı dizisi ekran macerasına ara verdi. 25 Mart Cumartesi (bugün) yayımlanması beklenen Gönül Dağı'nın 91. bölümünün 1 Nisan'da izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olması nedeniyle Gönül Dağı 91. bölümü gecikmeli ekrana gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 MART
06.28 İstanbul Marşı ve Günün Program Akışı
06.30 Vuslat
09.45 Hayallerinin Peşinde
11.00 1 Çorba
11.05 İyilik Hikayeleri
11.55 Al Sancak
15.00 1 Çorba
15.05 Yadigâr
15.45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması - Yeni Sezon
17.45 Ana Haber
18.15 Ramazan Sevinci
20.00 UEFA EURO Elemeleri 'Ermenistan-Türkiye'
22.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması - Yeni Sezon
00.00 Gönül Dağı
0.40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03.40 Sahur Bereketi
05.25 Kur'an-ı Kerim Hatm-İ Şerif
06.20 Kapanış