TRT 1 yayın akışı: TRT 1 canlı yayın frekans ayarı nasıl yapılır?
Galatasaray Dinamo Kiev karşılaşması öncesi TRT 1 yayın akışı ve TRT 1 frekans ayarı ile ilgili araştırmalar futbolseverler tarafından yapılmaya başladı. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 frekans ayarı bilgilerini internet üzerinden sorguluyor. Peki, TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?
UEFA Avrupa Ligi 3 sezon boyunca yayıncı kuruluşu olan TRT 1 ekranlarında bugün UEFA Avrupa Ligi grup maçı olan Galatasaray-Dinamo Kiev karşılaşması ekranlara geliyor. Peki, TRT 1 canlı yayın frekans ayarı nasıl yapılır?
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: 3/4
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.35 Hayatımın Neşesi
08.20 Türk Sineması "Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey"
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Kod Adı Kırlangıç
14.35 Masumlar Apartmanı
17.40 İddiaların Aksine
17.45 Ana Haber
18.30 UEFA Avrupa Ligi "Galatasaray-Dinamo Kiev"
20.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Türk Sineması "Dilsiz"
01.55 Kod Adı Kırlangıç
03.05 Masumlar Apartmanı
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