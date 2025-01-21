TRT 1 yayın akışı: TRT 1 canlı yayın frekans ayarı nasıl yapılır?

UEFA Avrupa Ligi 3 sezon boyunca yayıncı kuruluşu olan TRT 1 ekranlarında bugün UEFA Avrupa Ligi grup maçı olan Galatasaray-Dinamo Kiev karşılaşması ekranlara geliyor. Peki, TRT 1 canlı yayın frekans ayarı nasıl yapılır?



TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ



Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.



Frekans: 11794



Polarizasyon: V (Dikey)



Sembol Oranı 30000



FEC: 3/4



TRT 1 YAYIN AKIŞI



05.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.35 Hayatımın Neşesi

08.20 Türk Sineması "Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey"

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Kod Adı Kırlangıç

14.35 Masumlar Apartmanı

17.40 İddiaların Aksine

17.45 Ana Haber

18.30 UEFA Avrupa Ligi "Galatasaray-Dinamo Kiev"

20.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Türk Sineması "Dilsiz"

01.55 Kod Adı Kırlangıç

03.05 Masumlar Apartmanı