TRT 1 yayın akışı: TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca yayıncı kuruluşu olan TRT 1 ekranlarında bugün UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı olan Galatasaray-PAOK karşılaşması ekrana gelecek.
Türk takımlarının yanı sıra Avrupa takımlarının maçları 3 yıl boyunca TRT ekranlarında olacak. Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek sporseverler tarafından araştırılıyorru bir şekilde ayarlamalısınız.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: 3/4
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.00 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Neşet
14.30 Seksenler
15.50 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
22.00 Galatasaray-PAOK | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
00.15 Yerli Dizi
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