TRT 1 yayın akışı: TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca yayıncı kuruluşu olan TRT 1 ekranlarında bugün UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı olan Galatasaray-PAOK karşılaşması ekrana gelecek.



Türk takımlarının yanı sıra Avrupa takımlarının maçları 3 yıl boyunca TRT ekranlarında olacak. Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek sporseverler tarafından araştırılıyorru bir şekilde ayarlamalısınız.



TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ



Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.



Frekans: 11794



Polarizasyon: V (Dikey)



Sembol Oranı 30000



FEC: 3/4



TRT 1 YAYIN AKIŞI



06.00 Şehirden Uzakta

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Neşet

14.30 Seksenler

15.50 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

22.00 Galatasaray-PAOK | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

00.15 Yerli Dizi

