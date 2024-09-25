TRT 1 yayın akışı: TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?

Galatasaray Paok karşılaşması öncesi TRT 1 yayın akışı ve TRT 1 frekans ayarı ile ilgili araştırmalar başladı. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, TRT 1 frekans ayarı bilgilerini merak ediyor. Peki, TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?

TRT 1 yayın akışı: TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca yayıncı kuruluşu olan TRT 1 ekranlarında bugün UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı olan Galatasaray-PAOK karşılaşması ekrana gelecek.

Türk takımlarının yanı sıra Avrupa takımlarının maçları 3 yıl boyunca TRT ekranlarında olacak. Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek sporseverler tarafından araştırılıyorru bir şekilde ayarlamalısınız.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC: 3/4

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.00 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Neşet
14.30 Seksenler
15.50 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
22.00 Galatasaray-PAOK | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
00.15 Yerli Dizi

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...