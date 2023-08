TRT 2 eylülde her akşam bir filmi seyirciyle buluşturacak

Birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2'de eylül ayında da her akşam 21.30'da farklı bir film, orijinal dilinde izleyiciyle buluşacak.



"Atlantik" (Atlantic) 1 Eylül'de, "Bangladeş Yapımı" (Made in Bangladesh) 2 Eylül'de, Nebraska (Nebraska) 3 Eylül'de, "Modern Zamanlar" (Modern Times) 4 Eylül'de, "Taksi Tahran" (Taxi) 5 Eylül'de, "Omar ve Biz" (Omar and Us) 6 Eylül'de, "Odaklan Babaanne" (Koncentrisi se, baba) 7 Eylül'de, "Şeker Portakalı" (Meu Pe de Laranja Lima) 8 Eylül'de, "Yola Devam" (Hit The Road) 9 Eylül'de, "Boyun Eğmeyeceğim" (Won't Back Down) 10 Eylül'de, "Neşeli Pazar" (Vivement dimanche!) 11 Eylül'de, "Mukağali" (Mukağali) 12 Eylül'de, "Buğday" 13 Eylül'de, "Onoda" (Onoda, 10000 nuits dans la jungle) 14 Eylül'de, "Bayan Lowry ve Oğlu" (Mrs Lowry & Son) 15 Eylül'de izlenebilecek.



"Terzi" (Raftis) 16 Eylül'de, "Dalgaların Peşinde" (Chasing Mavericks) 17 Eylül'de, "Amerikalı Amcam" (Mon oncle d'Amerique) 18 Eylül'de, "Anton" 19 Eylül'de, "İki Şafak Arasında" 20 Eylül'de, "Rüzgarların Arasında" (Risttuules) 21 Eylül'de, "Hakikat ve Adalet" (Tõde ja õigus) 22 Eylül'de, "Ekmek ve Güller" (Bread and Roses) 23 Eylül'de, "Hayat Işığım" (The Light Between Oceans) 24 Eylül'de, "5'ten 7'ye Cleo" (Cleo de 5 a 7) 25 Eylül'de, "Kuşlar Dönünceye Dek" (En attendant les hirondelles) 26 Eylül'de, "Dilsiz" 27 Eylül'de, "Son Vardiya" (The Last Shift) 28 Eylül'de, "Aşk Zamanı" (In The Mood For Love) 29 Eylül'de, "Kutsal Ruh" (Espiritu sagrado) filmi ise 30 Eylül'de izleyicinin beğenisine sunulacak.

