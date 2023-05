TRT 2'de mayıs boyunca her akşam farklı bir film

"The Last Shift" (Son Vardiya) 16 Mayıs, "Yol Kenarı" 17 Mayıs, "Museo" (Müze) 18 Mayıs, "Race" (Rüzgarın Oğlu) 19 Mayıs, ​"The Glass Castle" (Camdan Kale) 20 Mayıs, "Genius" (Fırtınalı Hayatlar) 21 Mayıs, "Cléo de 5 à 7" (5'ten 7'ye Cleo) 22 Mayıs, ​"Bread and Roses" (Ekmek ve Güller) 23 Mayıs, "Ben O Değilim" 24 Mayıs, ​"It Must Be Heaven" (Burası Cennet Olmalı) 25 Mayıs, ​"Risttuules" (Rüzgarların Arasında) 26 Mayıs, "Schachnovelle" (Satranç) 27 Mayıs, "10000 nuits dans la jungle" (Onoda) 28 Mayıs, "Staroye i novoye" (Eski ve Yeni) 29 Mayıs, ​"En attendant les hirondelles" (Kuşlar Dönünceye Dek) 30 Mayıs ve "Kar Beyaz" filmi 31 Mayıs'ta izlenebilecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun