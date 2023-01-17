TRT'nin yeni dizisi Al Sancak 19 Ocak'ta başlıyor

İlk bölüm fragmanı yayımlanan Al Sancak dizisi, 19 Ocak'ta TRT 1'de başlıyor. Dizide, yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesinin anlatıldığı belirtildi.



Pençe Timi'nde Yüzbaşı Ali'yi canlandıran Uğur Güneş'in konuşmasının yer aldığı fragmanda ayrıca Yüzbaşı Atilla'nın şehit olduğu sahne ile timin "Bahçe Duvarından Aştım" türküsü eşliğinde oynadığı halk oyunu sahnelerine yer verildi.



Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrolü paylaştığı yapımda, İdris Nebi Taşkan, Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel rol alıyor.



Dizinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Muzaffer Can Emre oturuyor.

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