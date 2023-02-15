Tümer Doğru kimdir, nereli? Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasının sunucuları arasında yer alıyor

Tümer Doğru, 1971 tarihinde Van'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar bölümünden mezun olduktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı üzerine eğitimler aldı. 2008 yılında RTÜK tarafından "Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı" ödülüne layık görüldü.



Televizyonculuk hayatına Flash Tv ile başlayan Tümer Doğru, ses tonunun ve diksiyonun gayet düzgün olmasından ötürü çok sayıda projede de seslendirme yaptı.



Kanal 7'de Sabah Haberlerini sunan Tümer Doğru, bir süre sonra Hafta Sonu Haber Bülteni'ni sunmaya başladı.



Aynı zamanda Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev alan Doğru, burada Radyo ve Televizyon öğrencilerine ders verdi.