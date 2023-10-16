Türk dizileri Cannes'da 108 ülkenin ilgi odağı oldu

TV ve yapım sektörü fuarı MIPCOM, Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını açtı.



Fuarın açılışında konuşan stanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "heyecan", "aşk" ve "dram" içerikleriyle bir klasik haline gelen Türk dizilerinin dış pazarlara satış anlaşmalarının MIPCOM kapsamında imzalanmaya başlandığını aktardı.



Türk dizilerinin Cannes'da 108 ülkenin ilgi odağı olduğunu belirten Avdagiç, "MIPCOM 2023 Fuarı'na Türkiye'den, 20'si İstanbul Ticaret Odası'nın milli katılım organizasyonu ile olmak üzere 34 firma katılıyor. Fuarda 2 bin 600 yapımcı, 3 bin 100 içerik satın almacı ve 11 bin ziyaretçi bulunuyor" diye konuştu.



Türk dizilerinin Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde 17'nci, Latin Amerika'da ise 10'uncu yılını kutladığını aktaran Avdagiç, "Türk dizileri, ihracat yaptığı 17 yılda küresel pazarların duygu dünyasına öyle girdi ki hangi diziyi üretirsek daha senaryo aşamasında ilgi odağı oluyor ve yüzde 80'i yayına girmeden kapışılıyor" ifadelerini kullandı.



Avdagiç, sektörün, bu disiplinin de getirdiği başarıyla özellikle Orta Doğu ve Latin Amerika'da alıcılara dizi daha yayına girmeden bile satış yapabildiğini vurgulayarak, bunun, sektörün kendini ispatladığının da bir göstergesi olduğunu kaydetti.



Türk içerik sektörünün paydaşlarının yeni satış sezonuna başarıyla girmelerine şahitlik etmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Avdagiç, iyi üretilmiş Türk TV içeriğine talebin giderek arttığını söyledi.



"TÜRK DİZİLERİ GEÇEN 17 YILDA İZLENMEDİK ÜLKE BIRAKMADI"

Avdagiç, "Türk dizileri geçen 17 yılda neredeyse izlenmedik ülke bırakmadı. Zengin içerik dünyamızın başarı hikayesini, Türk dizileri gibi adeta bir solukta izliyoruz. İhracatta da yine dizilerimizdeki gibi sürükleyici bir tempoda ilerliyoruz" şeklinde konuştu.



Avdagiç, Türk dizi sektörünün başarısının arkasındaki unsurları da değerlendirerek, şunları kaydetti:



"Duygusal bir milletiz. Bu özelliğimizi dizilerde çok iyi yansıtıyoruz. Diziler, ortak duygumuzu yansıtmayı başarıyor. Türk oyuncularımız çok yetenekli, dünyaya hitap ediyoruz. Başarımız köklerimizden kaynaklanıyor. Prodüksiyon kalitemizle duyguları dizilerde çok iyi veriyoruz. Ayrıca Türk dizilerinin çok tutulması gösteriyor ki Türklerin hem kendi halkına hem de dünyaya söyleyecek sözleri var. Bu sözleri diziler yoluyla da tüm dünyada yankı buluyor.



Türk dizileri 17 yıldır soluksuz izlenen bir maceranın adı. Şu kadar dolarlık dizi ihracatı yaptık diye sınırlamayacağım. En doğrusu etki alanı milyarlarca dolar demek olur. Çünkü devam eden kontratlar var ve sektörün tabiatı gereği bazı anlaşmaların içerikleri bilinmiyor. Geleneksel TV'lerin yanı sıra yerli ve yabancı dijital platformlar var. Youtube var, internet siteleri var. Çok popüler bir Türk dizisinin bir bölümünün dünya hasılatının 600 bin doları geçebildiğini söyleyebiliriz."



Avdagiç, Türk dizilerinin o ülkenin dilinde alt yazılı ama Türkçe sesli izlenmesinin de önemli bir başarı olduğunu, bunun Türkçe'nin küresel bir dil olarak yaygınlaşmasına katkı verdiğini belirtti.



PwC'nin raporuna göre, 2022'de toplam küresel eğlence ve medya gelirinin 2,32 trilyon dolara ulaştığını dile getiren Avdagiç, dünya genelinde dijital platformların elde edeceği gelirin yıllık ortalama yüzde 10'u bulan büyümeyle 2027'de 231 milyar doları aşacağının tahmin edildiğini söyledi.



Avdagiç, "Ülkemizde hala yabancı platformlar ilk sıralarda yer alsa da yerli dijital platforma talep de her geçen gün artıyor" dedi.



Avdagiç, dizi endüstrisinin büyük bir aile olduğuna işaret ederek, İTO olarak TV içerik sektöründe fuar katılımlarına özel bir önem verdiklerini, Fransa'da MIPTV ve MIPCOM Cannes ile birlikte ABD'de Content Americas, Macaristan'da NATPE Budapeşte, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai International Content Market ve Singapur'da ATF Asya TV Forum ve Market'te milli katılım organize ettiklerini sözlerine ekledi.