Türk dizileri sınırları aştı! 600 milyon dolarlık ihracat

150'yi aşkın ülke, 800 milyondan fazla izleyici. Reyting rekorları kıran türk dizileri yurtdışında da büyük ilgi görüyor.



Avrupa'dan Orta Doğu'ya,, Latin Amerika'dan Asya'ya geniş bir izleyici kitlesi kazanan türk dizileri, televizyon ve dijital plattformlar aracılığıyla 150'yi aşkın ülkede 800 milyondan fazla izleyiciyle buluştu.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2024 yılında dizi ve film sektöründen elde edilen ihracat rakamı 602 milyon dolara ulaştı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı ise ABD, Brezilya, Rusya ve Çin gibi rekabetin yüksek olduğu pazarlarda film ve dizi satışlarının devam ettiğini duyurdu.



Küresel pazardaki dizi ihracatında ilk 5’te yer alan Türkiye, ABD ve İngiltere’nin ardından dünyada en çok dizi ihraç eden üçüncü ülke.



Türk dizilerini en çok talep eden ülkelerin başında ise İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır geliyor.