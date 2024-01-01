Türk model ve güzellik kraliçesi Gizem Memiç kimdir?

Türk model ve güzellik kraliçesi Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 tarihinde dünyaya geldi. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir.[kaynak belirtilmeli] Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.



Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur.



7 Şubat 2016 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu