Türkiye Tek Yürek Bağış kampanyasına bağışlar yağıyor

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için bu akşam saat 20.00’da başlatılan yardım kampanyasına dünyanın dört bir yanından bağışlar yağıyor.



Türkiye’nin tek yürek olduğu canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlarda. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor.

1 saat önce başlayan yardım kampanyasında şu an kadar toplanan rakam 92 milyar 899 milyon 912 bin oldu.

Tüm yardımların AFAD ve Kızılay’a bağışlanacağı kampanyada TMSF, Halk Bank, Turkcell, Borsa İstanbul Grubu, Türk Telekom en yüksek bağışı yapan kurumlar/isimler arasında yer aldı.