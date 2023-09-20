TV'de ilk kez yayınlanacak olan Dilberay nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Ketche'nin yaptığı "Dilberay", zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, müziğiyle insanlara ses olan Dilberay'ın hayat hikayesini işliyor. Dilber Ay'ı oyuncu Büşra Pekin'in canlandırdığı yapımda, başrolleri Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar paylaştı.



Çocukluğundan itibaren yoksulluk ve dinmeyen acılarla şekillenen kaderine güçlü sesiyle başkaldıran sanatçı Dilber Ay’ın hayatını konu alan filmin çekimleri Bolu, Adana ve Ankara'da gerçekleştirildi. Sesiyle kaderini baştan yazan; hafızalarda iz bırakan şarkılarıyla, hayata karşı dik duruşuyla her yaştan dinleyicinin beğenisini kazanan sanatçının yaşamını çocukluğundan başlayarak satırbaşlarıyla anlatan filmin müziklerinde İskender Paydaş imzası var.﻿​