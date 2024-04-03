Üç Kız Kardeş’in final tarihi belli oldu

Üç Kız Kardeş final için gün sayıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, üç sezondur ekran macerasını sürdüren dizinin final tarihi belli oldu.

İnci ve Ali Gündoğdu’nun Süreç Film şirketinin imza attığı dizi salı gününden cumartesine alınmıştı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ FİNALİ NE ZAMAN?

Ayvalık’ın muhteşem doğasında çekilen, güçlü oyunculukları ve hikâyesiyle beğeniyle izlenen dizi, 84. bölümde ekrana veda edecek. Sevilen dizinin geçen cumartesi 80. bölümü ekrana gelmişti.