Üç Kız Kardeş’in final tarihi belli oldu

İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin final tarihi belli oldu. Yayın gününde değişikliğe gidilen Üç Kız Kardeş kısa bir süre sonra ekran macerasını noktalayacak. Peki, Üç Kız Kardeş’in finali ne zaman yayınlanacak?

Üç Kız Kardeş’in final tarihi belli oldu

Üç Kız Kardeş final için gün sayıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, üç sezondur ekran macerasını sürdüren dizinin  final tarihi belli oldu.

İnci ve Ali Gündoğdu’nun Süreç Film şirketinin imza attığı salı gününden cumartesine alınmıştı. 

ÜÇ KIZ KARDEŞ FİNALİ NE ZAMAN?

Ayvalık’ın muhteşem doğasında çekilen, güçlü oyunculukları ve hikâyesiyle beğeniyle izlenen dizi, 84. bölümde ekrana veda edecek. Sevilen dizinin geçen cumartesi 80. bölümü ekrana gelmişti.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...