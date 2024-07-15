Üçlü Pürüz filmi oyuncuları kimler? Üçlü Pürüz filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Üçlü Pürüz filmi, sinema perdesinin ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Vedat Uyar'ın oturduğu film, Astigmat Yazı Grubu tarafından kaleme alındı. Peki, Üçlü Pürüz filmi oyuncuları kimler? Üçlü Pürüz filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Üçlü Pürüz filmi oyuncuları kimler? Üçlü Pürüz filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Vedat Uyar’ın üstlendiği, oyuncu Okan Cabalar, Emrah Kaman, Korhan Herduran, Müfit Kayacan, Özgür Can Çoban, Ecenaz Üçer, Selim Erdoğan, Bahar Süer ve Haluk Levent’in yer aldığı “Üçlü Pürüz” filmi, 2023 yılında vizyona girmişti.

ÜÇLÜ PİRİZ FİLMİ KONUSU

Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih (Özgür Can Çoban) ve Eda (Ecenaz Üçer), bankacı olan arkadaşları Serhat’tan (Okan Cabalar) sahte nikah memuru olmasını ve Adana’ya gelerek ailelerinin karşısında nikahlarını kıymasını ister. Adana yolculuğunda Serhat’a nikah şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan (Emrah Kaman) ve Utku’da (Korhan Herduran) eşlik eder. Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır. Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır!

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