Ümit Sedat Özcan kimdir, öldürüldü mü? Kuzeni Kubilay Güney hakkındaki iddialar kan dondurdu

Ümit Sedat Özcan'ın ailesi kayıp iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Ailenin kuzen Kubilay Güney'den şüphelendiğini dile getirmesi ardındancanlı yayına bağlananların iddiaları kan dondurdu. Teyzesinin oğlu tarafından şiddet gördükten sonra bir daha haber alınamayan Ümit Sedat Özcan hakkında araştırmalar devam ediyor.

Ümit Sedat Özcan kimdir, öldürüldü mü? Kuzeni Kubilay Güney hakkındaki iddialar kan dondurdu

Ümit Sedat Özcan'ın kaybındaki son gelişmeler izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Annesi, erkek ve kız kardeşinin stüdyoda aradığı Ümit Sedat'ın cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruluyor.

ÜMİT SEDAT ÖZCAN'IN KAYBINDAKİ İDDİALAR

Kastamonulu 46 yaşındaki Ümit Sedat Özcan'dan 2 aydır haber yok. Aile kuzen Kubilay Güney'den şüpheleniyor. Ailenin iddiasına göre Kubilay, kuzeninin Bulgaristan’a kaçırıldığını, iddia etti. Aile Kubilay'ın kayıp Sedat Özcan'ı ve kendilerini tehdit ettiğini ifade ediyor. Sedat Özcan’ın kuzeninin iddiasına göre 70 bin TL borcu olduğu belirtiliyor.

Ümit Sedat Özcan kimdir, öldürüldü mü? Kuzeni Kubilay Güney hakkındaki iddialar kan dondurdu - 1

KAN DONDURAN İDDİA

Kuzeni Kubilay Güney tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ümit Sedat Özcan hakkındaki en çarbıcı ise ise Mesut isimli bir görgü şahidinden geldi. Mesut Bey, "Resmen işlemiş her tarafını kesmiş biçmiş. Kubilay, Sedat'ın bazı uzuvlarını kesmiş." dedi.

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