Ümit Sedat Özcan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı

Ümit Sedat Özcan'ın ailesi kayıp iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Ailenin kuzen Kubilay Güney'den şüphelendiğini dile getirmesi ardından son dakika gelişmesini Müge Anlı paylaştı. Teyzesinin oğlu tarafından şiddet gördükten sonra bir daha haber alınamayan Ümit Sedat Özcan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ümit Sedat Özcan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı

Annesi, erkek ve kız kardeşinin stüdyoda aradığı Ümit Sedat'ın cinayete kurban gittiği öğrenildi.

ÜMİT SEDAT ÖZCAN'IN KAYBINDAKİ İDDİALAR

Kastamonulu 46 yaşındaki Ümit Sedat Özcan'ın ailesi ve ekibinden yardım istemişti. Aile kuzen Kubilay Güney'den şüphelendiğini dile getirmişti. Aile Kubilay'ın kayıp Sedat Özcan'ı ve kendilerini tehdit ettiğini ifade etmişti. Sedat Özcan’ın kuzeninin iddiasına göre 70 bin TL borcu olduğu belirtiliyor.

Ümit Sedat Özcan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı - 1

KAN DONDURAN İDDİA

Kuzeni Kubilay Güney tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ümit Sedat Özcan hakkındaki en çarbıcı ise ise Mesut isimli bir görgü şahidinden geldi. Mesut Bey, "Resmen işlemiş her tarafını kesmiş biçmiş. Kubilay, Sedat'ın bazı uzuvlarını kesmiş." dedi.

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