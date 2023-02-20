Ümit Sedat Özcan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı

Annesi, erkek ve kız kardeşinin stüdyoda aradığı Ümit Sedat'ın cinayete kurban gittiği öğrenildi.
ÜMİT SEDAT ÖZCAN'IN KAYBINDAKİ İDDİALAR
Kastamonulu 46 yaşındaki Ümit Sedat Özcan'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Aile kuzen Kubilay Güney'den şüphelendiğini dile getirmişti. Aile Kubilay'ın kayıp Sedat Özcan'ı ve kendilerini tehdit ettiğini ifade etmişti. Sedat Özcan’ın kuzeninin iddiasına göre 70 bin TL borcu olduğu belirtiliyor.
KAN DONDURAN İDDİA
Kuzeni Kubilay Güney tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ümit Sedat Özcan hakkındaki en çarbıcı ise ise Mesut isimli bir görgü şahidinden geldi. Mesut Bey, "Resmen cinayet işlemiş her tarafını kesmiş biçmiş. Kubilay, Sedat'ın bazı uzuvlarını kesmiş." dedi.