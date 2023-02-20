Ümit Sedat Özcan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı

KAN DONDURAN İDDİA



Kuzeni Kubilay Güney tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ümit Sedat Özcan hakkındaki en çarbıcı ise ise Mesut isimli bir görgü şahidinden geldi. Mesut Bey, "Resmen cinayet işlemiş her tarafını kesmiş biçmiş. Kubilay, Sedat'ın bazı uzuvlarını kesmiş." dedi.