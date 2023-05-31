Üvey Anne dizisinin oyuncuları kimler? İşte Üvey Anne dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

Üvey Anne dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu. Geniş bir oyuncu kadrosundan oluşan Üvey Anne dizisinin yaz aylarında ekran macerasına başlaması bekleniyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.
Kutsi, Üvey Anne dizisinde başarılı, zeki, güçlü ve karizmatik Faruk karakterine hayat verecek. Üvey Anne'nin diğer bir başrolü güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse oldu. Hazal Filiz Küçükköse başarılı, zeki, çekici, bir o kadar da haset olan Serap karakterine hayat verecek
ÜVEY ANNE NEREDE ÇEKİLİYOR?
Üvey Anne'nin çekimleri Muğla'da başlayıp İstanbul'a taşınacak. Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.