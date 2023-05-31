Üvey Anne dizisinin oyuncuları kimler? İşte Üvey Anne dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

Kutsi, Üvey Anne dizisinde başarılı, zeki, güçlü ve karizmatik Faruk karakterine hayat verecek. Üvey Anne'nin diğer bir başrolü güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse oldu. Hazal Filiz Küçükköse başarılı, zeki, çekici, bir o kadar da haset olan Serap karakterine hayat verecek

ÜVEY ANNE NEREDE ÇEKİLİYOR? Üvey Anne'nin çekimleri Muğla'da başlayıp İstanbul'a taşınacak. Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.