Uzak Şehir dizisinin sezon finali tarihi tarihi belli oldu: Uzak Şehir dizisi ne zaman sezon finali yapacak?

Uzak Şehir dizisi sezon finali için gün sayıyor. Lale Eren ve Kerem Çatay'ın yapımcılığını üstlendiği Al Hayba uyarlaması olan Uzak Şehir dizisinin sezon final tarihi belli oldu.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİ YAPACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizi 28. bölümünün ekrana geleceği 2 Haziran akşamı sezon finali yapacak. Mardin’in mistik atmosferinde çekilen, Gülizar Irmak’ın yazdığı diziye çok sarsıcı bir sezon finali yazılacağı öğrenildi.

