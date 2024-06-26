Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası oyuncuları kimler, konusu ne?

Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası 2022 yılında vizyona girmişti. Eser Yapım imzalı, yönetmenliğini Okan Ege Ergüven’in üstlendiği filmin senaryosunu ise Erol Hızarcı yazdı.



Filmde Temel karakterini Reşat Hacıahmetoğlu canlandırdı. Hacıahmetoğlu’na, Eda Nur Hancı eşlik ederken Temel’in en yakın iki arkadaşını ise Ömür Arpacı ve Osman Kot oynadı.



Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası oyuncu kadrosunda; Salih Kalyon, Altan Erkekli, Tuna Orhan, Meral Çetinkaya, Zerrin Sümer, Alp Öyken, Naşit Özcan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Cem Cücenoğlu, Hilmi Özçelik, Abidin Yerebakan, Bülent Çolak, Hakan Meriçliler, Aslı Altaylar, Emin Gümüşkaya, Levent Sülün ve Efe Erkekli yer alıyor.

KONUSU

Film, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla imkansız olduğu düşünülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini konu ediniyor.