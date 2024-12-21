Vedası olaylı olacak: Görkem Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?
Kızılcık Şerbeti'nin 20 Aralık tarihli bölümüne Pembe'nin Görkem'e attığı tokat çok konuşuldu. Sosyal medyada ses getiren bu tokatla ilgili Özge Özacar “Senin vurduğun yerde gül biter. Seninle karşılıklı oynamaksa bir şans… Seni çok seviyorum” mesajını yayınladı. Olaylı sahne ardından "Görkem" karakterinin akıbeti merak ediliyor. Peki, Görkem Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?
Kızılcık Şerbeti üçüncü sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Gold Film imzalı dizide Ünal ailesini yaptığı entrikalarla karıştıran Görkem’i Özge Özacar‘a evin hanımı Pembe’ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu okkalı bir tokat attı. Sosyal medyada ses getiren bu tokatla ilgili Özge Özacar “Senin vurduğun yerde gül biter. Seninle karşılıklı oynamaksa bir şans… Seni çok seviyorum” mesajını yayınladı.
Yayınlanan yeni bölüm fragmanına göre, önümüzdeki hafta ekrana gelecek yılın son bölümündeki yangın sahnesi büyük kaos yaratacak.
GÖRKEM KIZILCIK ŞERBETİ'NE VEDA EDİYOR
Birsen Altuntaş, Özge Özacar'ın hayat verdiği Görkem karakterinin diziye veda edeceğini duyurdu. Entrika üzerine entrikaya imza atan Görkem’in gelişi gibi gidişi de olaylı olacak. Dizide korkutucu büyük bir felaket yaşanacak ve seyirci yine nefeslerini tutup olacakları izleyecek.
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