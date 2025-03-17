Vefa Sultan adıyla bilinen Muslihuddin Mustafa kimdir?

Muslihuddin Mustafa ya da bilinen adıyla Şeyh Vefâ Zeyniyye tarikatının Vefâiyye kolunun kurucusu, mutasavvıf ve şairdir. İstanbul'un Fatih ilçesinde adını verdiği Vefa semti ile tanınır. Muslihuddin Mustafa, o dönemde Karamanoğulları’nın elinde bulunan Konya’da başladığı öğrenimini babasıyla birlikte gittiği Osmanlılar’ın başşehri Edirne’de tamamladı. Kaynaklar onun zâhir ve bâtın ilimlerine vâkıf, hatta müctehid seviyesinde olduğunu, mûsiki, astronomi alanlarında, vefk hazırlamakta mahareti bulunduğunu kaydettikleri halde tahsil dönemi ve hocaları hakkında bilgi vermez. Muslihuddin Mustafa, İstanbul’da Fâtih Sultan Mehmed’den büyük yardım ve destek görmüş, padişah onun için adına nisbetle Vefâ diye anılacak olan semtte bir cami ile çifte hamam yaptırmış, ayrıca içindeki binalarla birlikte caminin yakınında bulunan araziyle Çorlu kazasına bağlı Kepelim köyünü şeyhe temlik etmiştir.



Sadrazam Karamânî Mehmed Paşa ve diğer devlet adamları nezdinde Muslihuddin Mustafa’nın büyük itibarı olduğu, sadrazam başta olmak üzere birçok devlet adamının kendisine vefk hazırlattığı nakledilir.



1491 yılında vefat etti ve II. Bayezid'ın katıldığı cenaze namazının ardından adına yaptırılan caminin hazîresine defnedildi.