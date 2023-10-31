Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Vizontele Tuuba, bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2004 yılında gösterime giren filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı Vizontele Tuuba filmi, beyaz perde ardından izleyicileriyle buluşuyor. 

VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Van Gevaş'ta oluşturulan kampta çekildi. Ankara sahneleri ise Aydınlıkevler Lisesi'nde çekildi.

Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 1

VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan, Tarık Akan, Altan Erkekli, İclal Aydın, Demet Akbağ, Tuba Ünsal, Tolga Çevik, İdil Fırat, Bican Günalan, Şener Kökkaya, Salih Kalyon, Tuncer Salman, Erdal Tosun, Bülent İnal, Celal Tak, Nuri Gökaşan, Zerrin Sümer, Sinan Bengier, Caner Alkaya, Cezmi Baskın, Zeynep Tokuş, Selim Erdoğan gibi isimler yer alıyor.

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