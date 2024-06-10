Vizontele Tuuba nerede çekildi, oyuncuları kimler?

2003 yılı yapımı Türk filmi Vizontele Tuuba filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan yürüttü. Başrolde de yer alan Erdoğan, filmde "Deli Emin" karakterine hayat veriyor. Erdoğan'a kadroda Tarık Akan, Altan Erkekli, İclal Aydın, Demet Akbağ, Tuba Ünsal, Tolga Çevik, İdil Fırat, Bican Günalan ve Şener Kökkaya



VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin laboratuvar ve çekim sonrası işlemleri Almanya'nın Münih kentindeki Arri Stüdyoları'nda yapıldı. Ankara'da geçen sahneleri, Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu Aydınlıkevler Lisesi'nde çekildi. Çekimler, Van'ın Gevaş İlçesi'nde kurulan platoda yapıldı.

VİZONTELE TUUBA KONUSU

İlk filmde yaşanan olayların ardından altı sene geçmiştir. Ülke 1980’lerin politik kargaşasıyla yüzleşirken siyasetin uzağında kalan, apolitik bir köy, olanlardan haberdar değildir. Batıdan sürülen bir öğretmen köye gelirken, beraberinde de farklı politik ideolojileri getirecektir. Öğretmenin kızı olan Tuba ise, Emin’in duygusal dünyasını titreştirecektir. Televizyonun getirilerini zorlukla sindirebilen bir köy, kendisine yabancı olan farklı düşünsel dünyaları da kabullenebilecek midir?