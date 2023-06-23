Ya Çok Seversen dizisi ne zaman başlayacak? Ya Çok Seversen dizisi oyuncuları ve konusu

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’nın paylaştığı Ya Çok Seversen’in yayın tarihi belli oldu. Peki, Ya Çok Seversen dizisi ne zaman başlayacak? Ya Çok Seversen dizisi oyuncuları ve konusu

Ya Çok Seversen dizisi ne zaman başlayacak? Ya Çok Seversen dizisi oyuncuları ve konusu

Yaz sezonu dizilerinden Ya Çok Seversen'e ilişkin ayrıntılar belli oldu. Romantik komedi türündeki , Kerem Bürsin’in oynadığı "Ateş" karakteri ile Hafsanur Sancaktutan’ın hayat verdiği "Leyla" karakterinin hikayesini ekrana taşıyacak. 

Ya Çok Seversen dizisi ne zaman başlayacak? Ya Çok Seversen dizisi oyuncuları ve konusu - 1

YA ÇOK SEVERSİN KONUSU

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

Ya Çok Seversen dizisi ne zaman başlayacak? Ya Çok Seversen dizisi oyuncuları ve konusu - 2

OYUNCU KADROSU

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

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