Ya Çok Seversen dizisi ne zaman başlayacak? Ya Çok Seversen dizisi oyuncuları ve konusu

YA ÇOK SEVERSİN KONUSU

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

