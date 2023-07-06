Ya Çok Seversen dizisinin Meryem'i Mine Kılıç kimdir?

Sinema ve dizi film oyuncusu Mine Kılıç, 5 Kasım 1986 tarihinde dünyaya geldi. Şahika Tekend Studio ve Türker İnanoğlu Sinema Televizyon Vakfında kamera önü ve tiyatro eğitimleri almıştır.



Mine Kılıç, oyunculuğa 2007 yılında Oyun Bitti dizisiyle başladı. Ardından birçok film ve dizide oynadı. 2019’da rol aldığı Mucize Doktor dizisinden sonra; 2020 yılında üç dizide rol aldı. Son olarak Zümrüdü Anka dizisinde Fıtnat karakterini, Kefaret dizisinde Arzu karakterini canlandırdı. 2022’de Annenin Sırrıdır Çocuk kadrosunda yer aldı. 2023’de Ya Çok Seversen dizisinde oynadı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.



MERYEM YUNUS KARAKTERİ HAKKINDA



Dolandırıcı ekibin üyesidir. Genelde Leyla’nın ablasını oynar. Gerçek hayatta da aynı duyguyla yaklaşır Leyla’ya, en yakın dostudur. Uyanıktır, sezgileri güçlüdür. Gizli bir şey yaptığında dil sürçmeleriyle kendisini ele verir. Her daim bakımlıdır. Dedikoduyu sever.