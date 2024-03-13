Yaban Çiçekleri'nin yayın tarihi belli oldu (Yaban Çiçekleri konusu ve oyuncu kadrosu)

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni dizi Yaban Çiçekleri'nin yayın tarihi belli oldu.

Zeynep Günay’ın yönettiği dizinin yayın tarihiyle ilgili kulislerde dolaşan bilgiye göre merakla beklenen proje 25 Mart Pazartesi ekrana gelecek.

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU



Dizinin İstanbul’da bekleyen çekimleri Ayvalık’ta devam ediyor. Kılıç ve Ela’nın yarım kalan aşk hikâyesinin etkili bir dille ekrana taşıyan dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Tilbe Saran, Arif Pişkin, Feri Baycu, Serhat Teoman, Halil Babür, Onuryay Evrentan ve Sena Arat gibi başarılı isimler yer alıyor.