Yabani dizisi final mi yapacak?

Yabani dizisinin final yapıp yapmayacağı dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Cumartesi günleri izleyicilerle buluşan Yabani dizisiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atımıştı. Peki, Yabani dizisi bitecek mi, final mi yapacak?

Yabani dizisi final mi yapacak?

Yabani dizisinde yaşanan gün değişikliğinin ardından herkes dizinin akıbetini merak ediyordu ve final iddiaları konuşuluyordu. Yabani dizisi daha önce salı günleri yayınlanıyordu ancak dizinin yayın günü cumartesi olarak değiştirilmişti.

FİNAL YAPACAK MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin sezon sonunda yayınlanacak olan 36. bölümünün çekimleri devam ediyor.

Eğer reyting yüksek çıkarsa devam edecek, düşük çıkarsa ise 1 Haziran’da final yapacak.

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