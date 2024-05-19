Yabani dizisi final mi yapacak?

Yabani dizisinde yaşanan gün değişikliğinin ardından herkes dizinin akıbetini merak ediyordu ve final iddiaları konuşuluyordu. Yabani dizisi daha önce salı günleri yayınlanıyordu ancak dizinin yayın günü cumartesi olarak değiştirilmişti.



FİNAL YAPACAK MI?



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin sezon sonunda yayınlanacak olan 36. bölümünün çekimleri devam ediyor.



Eğer reyting yüksek çıkarsa dizi devam edecek, düşük çıkarsa ise 1 Haziran’da final yapacak.



