Yabani dizisinde Rüya öldü mü? Simay Barlas diziden ayrıldı mı?

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Rojbin Erden'in oyuncu kadrosunda olduğu Yabani dizisi ekranlara döndü. Yeni sezona ayrılık haberi damga vurdu. Simay Barlas'ın hayat verdiği Rüya karakteri ölerek diziye veda etti. Dizide Yaman ve Rüya karakterlerine hayat veren ve gerçek hayatta sevgili olan Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas ise gündem oldu.

DUYGUSAL VEDA PAYLAŞIMI

Simay Barlas'ın vedasının ardından hem eski sevgilisi hem de dizideki partneri Halit Özgür Sarı'dan veda mesajı gecikmedi.Sarı Instagram hikayesinde "Sen benim karşılaştığım en iyi insan, oynadığım en iyi oyunculardan birisin. Seninle oynamak ne büyük onurdu benim için... Önünde parlayan kariyerinin tadını çıkar. Hakkın ödenmez. İyi ki!!!" mesajını paylaştı.