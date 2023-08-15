Yabani dizisinin ayrıntıları belli oldu: Yabani dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, çok yakında FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan “Yabani” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Peki, Yabani dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Yabani dizisinin ayrıntıları belli oldu: Yabani dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatan , etkileyici hikayesiyle izleyiciye “Kan bağı mı yoksa can bağı mı?” diye sorgulatacak.

Çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul’da başlayan dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Osman Alkaş yer alırken dizide ayrıca; Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.

Yabani dizisinin ayrıntıları belli oldu: Yabani dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? - 1

Yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı ‘Yabani’ çok yakında FOX’ta.

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