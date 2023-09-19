Yabani dizisinin oyuncuları kimler? (Yabani dizisinin konusu ve kadrosu)

YABANİ DİZİSİNİN KONUSU

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatan Yabani, iki farklı dünya ve bu dünyalarda yaşanan hayatları ekrana taşıyor.