Yabani dizisinin oyuncuları kimler? (Yabani dizisinin konusu ve kadrosu)

Yabani dizisi 12 Eylül Salı günü ekranlara "merhaba" dedi. Gerek kadrosu gerekse konusuyla sosyal medyaya da konu olan Yabani'nin ilk bölümünde dizinin karakterleri ve konusuna ilişkin ayrıntılar belli oldu.
YABANİ DİZİSİNİN KADROSU
Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi Bilgiç yer alırken dizide ayrıca; Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.
YABANİ DİZİSİNİN KONUSU
Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatan Yabani, iki farklı dünya ve bu dünyalarda yaşanan hayatları ekrana taşıyor.
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