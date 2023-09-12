Yabani dizisinin oyuncuları kimler? (Yabani dizisinin konusu ve kadrosu)

12 Eylül Salı günü ekran yolculuğuna başlayacak olan, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yabani, köklü bir aileden kaçırılıp sokakta yaşam mücadelesi ile başlayan bir hayatın malikaneye uzanma yolculuğunu konu alıyor.
YABANİ DİZİSİNİN OYUNCULARI
Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi Bilgiç yer alırken dizide ayrıca; Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.
YABANİ DİZİSİNİN KONUSU
Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut'la kendine bir aile kurmuştur. Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir. Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar. Tek dertleri Umut'un tedavisidir. Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz'la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz...
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