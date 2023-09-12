Yabani dizisinin oyuncuları kimler? (Yabani dizisinin konusu ve kadrosu)

YABANİ DİZİSİNİN KONUSU



Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut'la kendine bir aile kurmuştur. Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir. Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar. Tek dertleri Umut'un tedavisidir. Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz'la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz...