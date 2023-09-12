Yabani dizisinin Yaman'ı Halit Özgür Sarı kimdir?

Halit Özgür Sarı 4 Ekim 1993 yılında İstanbul’da doğan Halit Özgür Sarı lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. Hakan Muhafız, Şampiyon dizilerinde ve Geçen Yaz filmiyle kariyerine devam etti. Son olarak “Kardeşlerim” dizisinde başrol oynayan Halit Özgür Sarı bu projelerde gösterdiği oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Sarı, son olarak Gizli Saklı'da izleyiciyle buluştu.

YAMAN KARAKTERİ

Hayat ondan çok şey çalmıştır. Bu yüzden sahip olduğu iğnenin bile kıymetini bilir. Asla vazgeçmeyeceği dostlarıyla bir dünya kurmayı başarmıştır. Sokakta karşılaştığı zorluklar onun kalbini karartmamış aksine daha da güçlendirmiştir. Bu yüzden içinde umut yeşertmenin hep bir yolunu bulmuştur. Yokluğu, açlığı, hor görülmeyi çok iyi bilir ama o yaşadıklarına saplanıp kalmaz. Yaman için imkânsız diye bir şey yoktur. Gücünü ailesi yerine koyduğu arkadaşlarından, daha doğrusu sokaklardan seçtiği kardeşlerinden alır. Onlar için gerekirse can verir, gerekirse can alır.