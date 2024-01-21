Yağmur Banda kimdir? Survivor 2023 All Star yarışmacısı Yağmur Banda kaç yaşında, nereli?

Yağmur Banda, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Survivor 2023 All Star yarışmasında kırmızı takıma dahil olan Yağmur Banda'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, Yağmur Banda kimdir? Survivor 2023 All Star yarışmacısı Yağmur Banda kaç yaşında, nereli?

Yağmur Banda kimdir? Survivor 2023 All Star yarışmacısı Yağmur Banda kaç yaşında, nereli?

Yağmur Banda, 11 Ekim 1998 tarihinde dünyaya geldi. Tekvando Türkiye şampiyonluğu bulunan Yağmur, aslen İzmirli.

2018-2022 sezonunun Gönüller takımı yarışmacılarından biri olan Yağmur Banda'nın tekvando da Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra birçok defa 2.lik ve 3.lük dereceleri var. 1998 doğumlu Yağmur Banda Tekvando sporuna 2006 yılında başlamış ve 11 yıl boyunca bu sporu devam ettirmiştir.

Yağmur Banda'nın 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Tekvando Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır.

2022 Survivor'dan sonra Doya Doya Moda yarışmasına katılmıştır. Programda kısa bir süre yarışmıştır.

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