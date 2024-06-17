Yalan dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

YALAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bayram tatili nedeniyle bazı ekran projeleri yeni bölümlerine ara verdi. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören ve Zeynep Eronat'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalan dizisi de ekran macerasına ara veren yapımlardan biri oldu. Yalan dizisinin 4. bölümü 24 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak.