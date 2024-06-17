Yalan dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Ekran macerasına kısa bir süre önce başlayan Yalan dizisinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Pazartesi akşamları yayımlanan Yalan, en son 10 Haziran 2024 tarihinde izleyicilerle buluşmuştu. Peki, Yalan dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Yalan dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizisi Yalan yaz sezonunda severlerle buluşmaya başladı. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike’nin içine düştüğü yalanlar örgüsünden kurtulma hikayesini ekrana taşıyan dizinin 3. bölümü 10 Haziran 2024 tarihinde yayımlandı.

Yalan dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? - 1

YALAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bayram tatili nedeniyle bazı ekran projeleri yeni bölümlerine ara verdi. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören ve Zeynep Eronat'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalan dizisi de ekran macerasına ara veren yapımlardan biri oldu. Yalan dizisinin 4. bölümü 24 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak.

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