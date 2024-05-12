Yalan dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? (Yalan dizisinin konusu ve kadrosu)

Yeni dizi "Yalan" ekrana gelmek için gün sayıyor. Dizinin yayınlanan tanıtım filminde bebeğini ablasına emanet ederek cezaevine giren bir annenin dramı ön plana çıkarken kadroya ilişkin de ilk ipuçları geldi.
YALAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Yalan’ın kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken, senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor. Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği ‘Yalan’ yakında Kanal D’de.
YALAN DİZİSİNİN KONUSU NE?
"En korkunç yalan, anneye söylenen yalandır." söylemi ile dram dolu bir anne- kız hikayesi...
Melike hapse girmeden önce kızı Hazal'ı ablasına bırakır. Yıllar sonra hapisten çıkan Melike koca bir yalanın içinde yer aldığını fark eder.
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