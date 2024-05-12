Yalan dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? (Yalan dizisinin konusu ve kadrosu)

Yeni dizi "Yalan" ekrana gelmek için gün sayıyor. Dizinin yayınlanan tanıtım filminde bebeğini ablasına emanet ederek cezaevine giren bir annenin dramı ön plana çıkarken kadroya ilişkin de ilk ipuçları geldi.

YALAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yalan’ın kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken, senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor. Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği ‘Yalan’ yakında Kanal D’de.