Yalan dizisinin yayım tarihi belli oldu (Yalan dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?)

Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman’ı buluşturan Süreç Film imzalı Yalan dizisinin yayın tarihi belli oldu. Pazartesi günleri yayımlanancak olan dizi mayıs ayında ekran macerasına başlayacak. Peki, Yalan dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yalan dizisinin yayım tarihi belli oldu (Yalan dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?)

Yapımcılığına Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu‘nun imza attığı Yalan dizisinin ayrıntıları belli oldu. Yayımlanan tanıtıma göre, Yalan dizisi 27 Mayıs Pazartesi akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.

Yalan dizisinin yayım tarihi belli oldu (Yalan dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?) - 1

YALAN DİZİSİ KONUSU VE KADROSU

Duygusal bir anne kız hikâyesini anlatan Yalan’da Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi birbirinden ünlü oyuncular rol alıyor.

En korkunç yalan, anneye söylenen yalandır.” söylemi ile dram dolu bir anne- kız hikayesinin ekrana geleceğinin sinyalini veren yeni dizi Yalan, seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor.

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