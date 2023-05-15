Yalı Çapkını 32. bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Mayıs Star TV yayın akışı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı , Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen "Yalı Çapkını" dizisinin 12 Mayıs akşamı 32. bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyordu.
Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen dizinin hayranlarına güzel haber geldi.
YENİ BÖLÜM GELİYOR
Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün yarın yayınlanması için anket yapıldı.
Anket kısa sürede yüzde 73 oranla olumlu yanıt alırken Twitter'da trend listesine girdi. Ardından Yalı Çapkını 32. bölüm için güzel haber geldi.
Yalı Çapkını 32. bölümüyle 16 Mayıs Salı akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkacağı duyuruldu.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Yalı Çapkını" dizisinin 5 Mayıs akşamı yayınlanan 31. bölümüne boşanmak üzere olan Ferit ve Seyran'ın davasının gelip çatması damga vurdu.