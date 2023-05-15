Yalı Çapkını 32. bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Mayıs Star TV yayın akışı

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



"Yalı Çapkını" dizisinin 5 Mayıs akşamı yayınlanan 31. bölümüne boşanmak üzere olan Ferit ve Seyran'ın davasının gelip çatması damga vurdu.

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