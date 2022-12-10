Yalı Çapkını cuma akşamlarında zirveyi bırakmıyor

Star’ın sevilen dizisi Yalı Çapkını 12. bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 9 Aralık Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.



NELER YAŞANDI?

Gazetede çıkan fotoğrafın eski fotoğraf olduğuna inandırılan Halis Ağa ve Kazım yatışmış gözükse de Yusuf’un Kazım’a fotoğrafların yeni olduğunu söylemesi üzerine olaylar büyüdü. Fotoğrafları basan Taylan’la kavga eden Ferit’in bu kez de kavga fotoğrafları çekildi. Seyran, Pelin’den hesap sormaya giden Ferit’in söylediklerini duydu.Yalı Çapkını'nın son bölümünde yaşananların detayları için tıklayın.



Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Gazetedeki fotoğraf kousundaki gerçeklerin ortaya çıkması sonrası Kazım, kızlarını yalıdan götürürken; yaşadıklarını hazmedemeyen Ferit ise New York'a dönmeye karar veriyor. Yaşananları kaldıramayan Halis Ağa da fenalaşıyor. Ferit'in gideceğini duyan Seyran ise havaalanına eşini durdurmaya gidiyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, 13. bölümüyle 16 Aralık Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.

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