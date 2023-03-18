Yalı Çapkını cumanın birincisi

Star’ın sevilen dizisi ‘Yalı Çapkını’ 24'üncü bölümüyle Total’de birinci olarak 17 Mart Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.



Seyran, Ferit’in gönlünü almaya çalışırken Zerrin de Pelin konusundaki kararlı tavrını Gülgün’ü de ziyaret etmesiyle gösterdi. Orhan; üzerindeki baskıyı hafifletmek için Defne’nin gösterdiği arkadaşlığa kayıtsız kalamadı. Seyran Ferit’le Gülgün’ün konuşmasını duyunca gururu kırıldı ve Ferit’e ipleri koparma noktasına geldi.



Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.



‘Yalı Çapkını’, yeni bölümleriyle her cuma Star’da!

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