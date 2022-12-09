Yalı Çapkını dizi müzikleri (Yalı Çapkını Soundtrack)

Star TV'de yayınlanan hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor. Yalı Çapkını, senaryosu ve oyuncuların başarılı performanslarının yanı sıra dizi esnasında çalan müzikleriyle de dikkat çekiyor. İşte Spotify'dan dinleyebileceğiniz Yalı Çapkını dizi müzikleri...

Spotify'da "Yalı Çapkını Original Soundtrack (Vol.1) listesinden dizide çalan tüm müziklere ulaşabilirsiniz. İşte listede yer alan şarkılar...

KARAKTERLER HANGİ ŞARKILARI DİNLİYOR?



Peki Yalı Çapkını karakterleri bu sene hangi şarkıları dinledi? Dizinin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures, sosyal medya hesabında dizi karakterlerinin 2022 yılında dinlediği şarkıları sıraladı. İşte Yalı Çapkını karakterlerinin en çok dinlediği şarkılar...

Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakteri bu sene Mabel Matiz'den "Fırtınadayım" şarkısını dinledi. Diğer karakterlerin hangi şarkılarını öğrenmek için tıklayın.