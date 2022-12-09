Yalı Çapkını dizi müzikleri (Yalı Çapkını Soundtrack)

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı ve her cuma reytinglerde zirveye yerleşen Yalı Çapkını dizisinin müziklerini dinlemeye ne dersiniz? İşte Yalı Çapkını dizi müzikleri...

Yalı Çapkını dizi müzikleri (Yalı Çapkını Soundtrack)

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IMDb Starmetre verileri açıklandı: Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ilk sırada

IMDb Starmetre verileri açıklandı: Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ilk sırada

Star TV'de yayınlanan hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan  dizisinin başrollerinde , Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor. Yalı Çapkını, senaryosu ve oyuncuların başarılı performanslarının yanı sıra dizi esnasında çalan müzikleriyle de dikkat çekiyor. İşte Spotify'dan dinleyebileceğiniz Yalı Çapkını dizi müzikleri...

Yalı Çapkını dizi müzikleri (Yalı Çapkını Soundtrack) - 1

Spotify'da "Yalı Çapkını Original Soundtrack (Vol.1) listesinden dizide çalan tüm müziklere ulaşabilirsiniz. İşte listede yer alan şarkılar...

Yalı Çapkını dizi müzikleri (Yalı Çapkını Soundtrack) - 2
Yalı Çapkını dizi müzikleri (Yalı Çapkını Soundtrack) - 3

KARAKTERLER HANGİ ŞARKILARI DİNLİYOR?

Peki Yalı Çapkını karakterleri bu sene hangi şarkıları dinledi? Dizinin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures, sosyal medya hesabında dizi karakterlerinin 2022 yılında dinlediği şarkıları sıraladı. İşte Yalı Çapkını karakterlerinin en çok dinlediği şarkılar...

Yalı Çapkını dizi müzikleri (Yalı Çapkını Soundtrack) - 4

Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakteri bu sene Mabel Matiz'den "Fırtınadayım" şarkısını dinledi. Diğer karakterlerin hangi şarkılarını öğrenmek için tıklayın.

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