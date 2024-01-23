Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa öldü mü? Yeni bölüm fragmanına helallik isteme sahnesi damga vurdu

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 55. bölüm fragmanları ardından Kazım Ağa'nın akıbeti bir kez daha merak edildi. Yoğun bakımda olan Kazım'ın kızları Seyran ile Suna'dan helallik alması fragmana damga vurdu.

Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa öldü mü? Yeni bölüm fragmanına helallik isteme sahnesi damga vurdu

Yalı Çapkını dizisinin 19 Ocak Cuma günü ekrana gelen bölümüne Kazım Ağa'ya kurulan tuzak damga vurdu. Adamlarıyla bir plan kuran Orhan, Kazım Ağa'yı öldürtmek için harekete geçti. Ev bulmak için dışarı çıkan Kazım'ı, Orhan'ın tutuğu adamlar kaçırdı. Abidin'i alıp ormanda Kazım'ı aramaya giden Ferit, Kazım'ı ağaca bağlanmış halde buldu. Bilinci kapalı bir şekilde ambulansa alınan Kazım'ın akıbeti Yalı Çapkı'nın 26 Ocak'ta ekrana gelecek 55. bölümde belli olacak.

Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa öldü mü? Yeni bölüm fragmanına helallik isteme sahnesi damga vurdu - 1

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

Diren Polatoğulları 12 Şubat 1980'de İstanbul'da doğdu. Aslen Tunceli'lidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar’a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol almıştır.

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