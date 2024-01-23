Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa öldü mü? Yeni bölüm fragmanına helallik isteme sahnesi damga vurdu

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

Diren Polatoğulları 12 Şubat 1980'de İstanbul'da doğdu. Aslen Tunceli'lidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar’a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol almıştır.